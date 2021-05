Osimhen titolare con lo Spezia: si carica il Napoli sulle spalle. Le statistiche

Sarà un finale di stagione decisivo anche per Victor Osimhen pronto a giocare titolare pure con lo Spezia. Oramai il nigeriano sembra essersi preso il posto da punta centrale e lo ha fatto attraverso i gol. Sicuramente ha delle cose da migliorare, ma il tempo è dalla sua parte. Con il Cagliari avrebbe realizzato una doppietta se Fabbri non si fosse inventato una spinta inesistente su Godin.

Ma Osimhen ora vuole trascinare il Napoli verso la qualificazione Champions League. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport:

Tre gol in altrettante gare e per la precisione in soli 173 minuti, evoluzione che lo libera della presenza di Mertens e dalla scimmia sulla spalla. Victor Osimhen, il più costoso della Storia del Napoli, ci ha forse messo anche del suo, concedendosi libertà che a Natale gli sono costate carissimo, costringendolo a starsene chiuso in casa, vittima del Covid. Poi, una volta capito, e afferrato il calcio italiano, ha cominciato a rifilare scatti insospettabili per chiunque, pure per Mertens, divenuto il suo vice: otto reti complessive, cinque in sette giornate, nelle quali non si è negato nulla, neanche tre punti al cuoio capelluto, con il Cagliari, suturati con il suo ottimismo cosmico. “Daremo tutto quello che abbiamo sino alla fine”.