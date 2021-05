Gazzetta – Napoli clima teso: patto silenzioso tra De Laurentiis e Gattuso

L’unica cosa che mette in ‘comunicazione’ Gennaro Gattuso e Aurelio De Laurentiis è la voglia di conquistare la qualificazione Champions League. Il tecnico calabrese è già certo di andare via a fine stagione, ma nonostante tutto sta mettendo tutta la carica che ha per portare il Napoli tra le prime quattro del campionato italiano. Il presidente ha fatto qualche tentativo di riavvicinamento ma c’è stato poco da fare. Ora le parti sono distante, ma unite dallo stesso obiettivo, cosa non da poco in un finale di stagione davvero complicato.

Gazzetta dello Sport scrive della distanza tra tecnico ed allenatore partenopeo, ma concentrati sulla stagione del Napoli:

La questione è maledettamente seria, come serio sarà l’atteggiamento di Spezia e Napoli. Entrambe si giocano la stagione e, dunque, il progetto futuro. Rino Gattuso è giunto alla resa dei conti, la classifica gli impone i tre punti. Diversamente, metterà in serie discussione l’obiettivo stagionale, quel ritorno in Champions League, che può determinare molte cose. Non certo il suo domani napoletano: quello è già deciso, perché né lui né Aurelio De Laurentiis hanno intenzione di continuare insieme. Una situazione che rasenta il limite della sopportazione, per intenderci, e la fine del campionato sarà una liberazione per entrambi. Tra i due è nato quasi un patto silenzioso, per il bene del club e per rispetto verso i tifosi. Le questioni interne non dovranno disturbare il lavoro di queste ultime settimane, dove ci sarà bisogno di uno sforzo collettivo per tenere in piedi l’ambizione europea.