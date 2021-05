Nuovo allenatore del Napoli, De Laurentiis vuole un tecnico affermato. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello sport, il patron del Napoli, starebbe lavorando da tempo per il nuovo allenatore dei partenopei. Gattuso a fine anno saluterà il golfo di Napoli, il presidente sembra aver accantonato l’idea di un tecnico giovane avrebbe virato su allenatori di comprovata esperienza.

Ma c’è anche nel calcio una sorta di complicazione che, visti i tempi, chiameremo “variante presidenziale”, applicabile proprio alle ultime tre squadre che ho citato. Se Friedkin ha conquistato Mou – pensa De Laurentiis – perché dovrei accontentarmi di un giovane di belle speranze? (E infatti i primi pensieri li aveva avuti per Benitez-2, Allegri, Sarri e Spalletti)

Per ripartire dal dopo Gattuso, il presidente sembra determinato a consegnare la squadra nelle mani di un tecnico di esperienza dandogli il compito di aprire un nuovo ciclo. Esiste un altro scenario, se possibile ancora più suggestivo: prevede il clamoroso ritorno di Maurizio Sarri a Napoli, in sella a una squadra che ha guidato per 3 anni (dal 2015 al 2018) sfiorando uno Scudetto e mettendo in mostra un calcio che ha riempito gli occhi di una tifoseria. P

roprio il rapporto con la città è il grande punto interrogativo dell’operazione. La Napoli più passionale non ha gradito (per usare un eufemismo) la firma con la Juventus, etichettata senza messi termini come un tradimento, e il rapporto con De Laurentiis non è certo idilliaco. Senza contare che Sarri, qualora tornasse a Napoli, sarebbe gravato dalla pressione di dover vincere a tutti i costi. Un incastro difficile, insomma, ai limiti dell’impossibile. Ma dopo il caso Mourinho è lecito attendersi davvero di tutto.