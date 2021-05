CDM – Maurizio Sarri al Napoli, ci sta pensando seriamente

Maurizio Sarri al Napoli, un’ipotesi che più volte è stata ventilata. Molti operatori ed ex operatori ci hanno speso anche più di una parola, ma la pista si è raffreddata. Al momento la pista più calda per il Napoli è quella che porta a Luciano Spalletti, ma l’ingaggio di Mourinho da parte della Roma conferma ulteriormente che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. A volte basta veramente poco per concretizzare una trattativa che magari il giorno prima sembrava quasi non esistere.

Panchine Serie A: lo scenario

Non solo il Napoli è impegnato nella ricerca di un nuovo allenatore. Ci sono anche tanti altri club che hanno un punto interrogativo per quanto riguarda la panchina. Ecco quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno.