Gazzetta – Spalletti al Napoli, i colpi di scena possono attende. Le cifre del contratto

Luciano Spalletti viaggia verso la panchina del Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport non ci saranno grandi colpi di scena. Insomma per il quotidiano non bisogna aspettarsi una trattativa sotto traccia così come ha abilmente fatto la Roma, che all’improvviso ha annunciato l’accordo con Mourinho, allenatore strapagato nonostante i debiti societari. Il Napoli ha preso la strada che porta a Spalletti dovrebbe mantenere la rotta, anche perché arrivano sempre più indiscrezioni in questo senso. Proprio ieri si è parlato del tecnico che ha rifiutato un invito per l’estate, motivandolo in questo modo: “Sono già impegnato con la mia nuova squadra”.

Spalleti al Napoli: il contratto e le cifre

Secondo quanto riferisce Gazzetta c’è una “differenza sostanziale tra la richiesta di 4 milioni di euro e l’offerta di 2,5 milioni a stagione più alcuni bonus legati ai risultati. Ma la voglia di rientrare di Spalletti è talmente tanta che è improbabile che le parti non rivedano le rispettive posizioni. L’impressione è che a 3 milioni all’anno l’accordo sarà firmato“. Intanto il Napoli deve pensare anche a concludere al meglio la stagione ancora in corso, centrando l’obiettivo della Champions League che porterebbe in cassa almeno 50 milioni da investire sul mercato.