NAPOLI – Gennaro Gattuso a fine stagione potrebbe lasciare la squadra azzurra. Il patron Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta contro il Verona ha di fatto messo alla porta il tecnico calabrese e ha contattato altri tecnici tra i quali, Benitez, Sarri e Spalletti. I risultati del Napoli però stanno dando ragione a Gattuso. Gli infortuni e il Covid hanno frenato la corsa dei partenopei ai primissimi posti della classifica, vedendo questa Inter e soprattutto il declino della Juventus, il rammarico in casa Napoli è davvero forte.

GATTUSO, I CALCIATORI DEL NAPOLI CHIEDONO LA RICONFERMA

La squadra è tutta con il tecnico, indiscrezione confermata anche da alcuni procuratori, tra i quelli quello di Osimhen. Non è da escludere che dopo le richieste di permanenza del tecnico inoltrate dai calciatori a De Laurentiis, la squadra non ci riprovi.

I calciatori del Napoli hanno un grande rapporto con il tecnico e i risultati lo stanno confermando. In campo scende una squadra che sa sempre cosa fare e non si vedo i musi lunghi di un tempo. Gattuso non vuole distrazioni anche se apprezza il gesto della squadra. De Laurentiis, secondo alcune testate nazionali sarebbe pronto a tesserare Spalletti, nome che non entusiasma la piazza azzurra.

I TIFOSI DEL NAPOLI VOGLIONO GATTUSO: NO A SPALLETTI

I tifosi del Napoli non apprezzano il tecnico di Certaldo e sui social non lo nascondo. Se la delegazione azzurra dovesse riuscire a trattenere Gattuso sulla panchina del Napoli, sarebbe un grande risultato. Ringhio lo ha detto a chiare lettere ai suoi “Testa al Cagliari c’è una zona Champions da conquistare. Il resto viene dopo“.

De Laurentiis oltre che a Spalletti pensa anche a Christophe Galtier, allenatore francese di “Osimhen” al Lille. I tifosi e la squadra invocano il nome di Gattuso, De Laurentiis ci pensa e mantiene i contatti tessuti quest’inverno.