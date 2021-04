Aurelio De Laurentiis deve scegliere il nuovo allenatore del Napoli. Il patron della SSCN ha da sempre abituato tutti alle sorprese, ecco perché anche se il nome di Luciano Spalletti continua a girare con una certa frequenza bisogna sempre stare sul pezzo. Il produttore cinematografico ama fare colpi di scena e non potrebbe essere altrimenti e lo ha fatto più volte da quando è alla guida del Napoli. Basti ricordare l’affare Cavani ad esempio, un nome uscito dal nulla e chiuso in breve tempo quando nessuno se lo aspettava. Stessa cosa si può dire anche per altri calciatori ingaggiati dal Napoli.

Fattore Gattuso

Ma questa volta De Laurentiis sta selezionando il nuovo allenatore del Napoli e non è detto che sia per forza una ‘novità’. Gennaro Gattuso sta convincendo tutti a suon di punti ed anche prestazioni. Quest’ultimo fattore non è da escludere, perché l’estetica al Napoli ha un valore assoluto maggiore rispetto che in altre piazze. Vincere e mostrare un bel gioco delizia il palato dei tifosi azzurri. Bisogna ammettere che il Napoli di Gattuso oramai dai molte partite sta giocando bene. Certo presenta sempre qualche imperfezione, ma il tecnico ha finalmente dato un’identità alla squadra dopo averla preso un anno e mezzo fa allo sbando. Gattuso ha dovuto attraversare anche infortuni e Covid, ma ora sembra aver trovato la quadratura del cerchio e rinunciarci a fine stagione potrebbe essere un azzardo. Nonostante tutto il nome di Spaletti resta molto gettonato e non impossibile, dato che l’ex tecnico della Roma punta sul 4-2-3-1 tanto caro anche a Gattuso.

Le sorprese

I tifosi del Napoli però si possono attendere qualsiasi sorpresa da Aurelio De Laurentiis impegnato nella scelta dell’allenatore del Napoli. Alzi la mano chi si aspettava che Ancelotti approdasse sulla panchina partenopea. Fu un fulmine a ciel sereno. Stessa cosa si può dire quando fu ingaggiato Sarri, nessuno mai si aspettava quel tecnico ad allenare il Napoli. Ecco anche questa volta potrebbe esserci la sorpresa. Una potrebbe essere Galtier del Lilla, altro tecnico che punta sul 4-2-3-1. Ma la sorpresa, quella vera, sarebbe la riappacificazione con Gattuso. L’allenatore calabrese non ha chiuso definitivamente la porta a De Laurentiis ed il silenzio stampa aiuta a nascondere le notizie, ad aumentare il mistero.