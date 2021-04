Repubblica – Gattuso-De Laurentiis non c’è una chiusura totale

Il finale di campionato di Gennaro Gattuso con il Napoli invita Aurelio De Laurentiis ad ammorbidire la sua posizione e cercare di convincere il tecnico a restare. L’ipotesi Luciano Spalletti è dettata però dalla volontà del tecnico calabrese di continuare nella sua idea di andare via a fine stagione. A Gattuso non è piaciuto il comportamento della società nei momenti difficili, ecco perché si è convinto di voler andare via anche in caso di qualificazione alla Champions League. Negli ultimi giorni, però, si parla di un leggero riavvicinamento di Gattuso a De Laurentiis, non proprio una riappacificazione ma quantomeno un’apertura al dialogo.

Secondo Repubblica i rapporti restano freddi, ma sia De Laurentiis che Gattuso non hanno sbarrato definitivamente la porta. Uno spiraglio in cui ci si potrebbe infilare per provare a dialogare sul rinnovo di Gennaro Gattuso col Napoli. In questo frangente potrebbe essere determinante l’opera di mediazione tra Giuntoli. Il direttore sportivo può fungere da collante tra De Laurentiis, Gattuso e la squadra. I calciatori stanno dalla parte del tecnico e si vede e questa potrebbe essere un altro fattore per convincere il presidente del Napoli a tendere la mano verso Gattuso. Intanto continuano i tweet di complimenti all’allenatore e la squadra, un altro segnale della volontà di bassare i toni.