Il Napoli, insieme e Lazio e Atalanta si è messo a correre in campionato dopo l’eliminazione dall’Europa mentre Juventus e Milan sono crollate. I numeri del Napoli li mette in evidenza Corriere dello Sport in focus pubblicato sul giornale oggi in edicola. La squadra di Gattuso è stata eliminata dall’Europa League il “25 febbraio, da allora (escluso il recupero con la Juve) ha giocato 10 partite di campionato, ne ha vinte 8 e pareggiate 2“. Per l’Atalanta dopo l’eliminazione dalla Champions League ci sono state 6 gare con 5 vittorie ed 1 pareggio. Mentre la Lazio, fuori dall’Europa il 17 marzo ci sono state 6 partite, con 5 vittorie ed una sconfitta quella al Maradona contro il Napoli.

La classifica di Serie A in questo momento è molto corta, basti pensare che Napoli, Milan e Juve si trovano appaiate a 66 punti. A questo punto potrebbero risultare decisivi gli scontri diretti. Ecco quanto scrive Corriere dello Sport.

Rispetto a Juve e Milan, le squadre di Gattuso, Gasperini e Inzaghi hanno un altro vantaggio: quello degli scontri diretti, che possono decidere la posizione in classifica in caso di arrivo a parità punti.

L’Atalanta è in vantaggio con Juventus, Roma e Lazio, in svantaggio col Napoli ed in attesa del ritorno col Milan.

Il Napoli è in vantaggio con Atalanta, Roma e Lazio, in svantaggio con Milan e in parità con la Juventus. In questo caso, per stabilire la classifica finale, il terzo criterio adottato, dopo i risultati e la differenza reti negli scontri diretti, è la differenza reti generale e oggi il Napoli è a +36 e la Juventus a +35.

Infine la Lazio è in vantaggio col Milan, in svantaggio con Atalanta, Juventus e Napoli, in attesa con la Roma.