Spalletti vuole un Napoli competitivo: due big potrebbero restare

Le ultime notizie su Luciano Spalletti al Napoli descrivono una trattativa molto ben avviata tra il tecnico ed Aurelio De Laurentiis. Secondo Gazzetta dello Sport le possibilità di vedere il tecnico toscano sulla panchina azzurra sono molto alte, anche perché sarà difficile convincere Gattuso a restare. Ma Spalletti arriverebbe al Napoli in caso di qualificazione alla Champions League, per questo ogni discorso per chiudere la trattativa è rimandato a fine stagione, ma i contatti vanno avanti e sono molto fitti anche in questo momento in cui il campionato è ancora in corso.

Spalletti al Napoli chiedere una rosa per essere competitivi, ecco perché Gazzetta scrive che De Laurentiis farà di tutto per trattenere due big: “A Spalletti verrebbe garantito un organico competitivo, provando a migliorare, magari, quello attuale. A quel punto, si tenterebbe di convincere Koulibaly e Fabian Ruiz a restare: i due, infatti, sono destinati a andare via, per loro scelta. Sul difensore adesso c’è anche il Barcellona, mentre lo spagnolo è nei pensieri di Simeone che lo vorrebbe all’Atletico Madrid. Col nuovo progetto, si potrebbe tentare di trattenere Koulibaly, ma anche questi discorsi verranno affrontati a tempo debito“.