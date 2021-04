Il nome di Luciano Spalletti per la panchina del Napoli di Aurelio De Laurentiis prende sempre più quota. Oramai si parla insistentemente del tecnico toscano come successore di Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è pronto a dire addio a fine stagione, anche se pare che negli ultimi giorni i rapporti con la Fiorentina si siano raffreddati e che l’allenatore abbia quantomeno aperto ad una opportunità di dialogo con il Napoli. In ogni caso il nome di Spalletti è sempre quello più gettonato, perché trovare un accordo con Gattuso non sarà affatto semplice. L’attuale allenatore del Napoli non ha gradito come si è comportata la società in un momento difficile della stagione, quando la squadra di Ringhio perdeva pezzi sia per infortuni che per questione Covid.

Spalletti al Napoli: cifre dell’ingaggio

Secondo Gazzetta la trattati va tra De Laurentiis e Spalletti per portare il tecnico al Napoli è in fase avanzata. Il tecnico ex Roma e Inter era già stato contattato dopo la sconfitta del Napoli a Verona, ma l’allenatore non volle prendere una squadra in corsa. Ora lo scenario è cambiato e la possibilità che gli azzurri si qualifichino in Champions League, mette Spalletti in pole position per la panchina azzurra. Il tecnico toscano accetterebbe molto più facilmente se il Napoli dovesse andare in Champions. Intanto c’è ancora divergenza sull’ingaggio di Spalletti con l’allenatore che chiede 4 milioni di euro, mentre De Laurentiis ne mette sul piatto 2,5.

Ma c’è anche un piano B qualora Spalletti non dovesse accettare la proposta di De Laurentiis di allenare il Napoli. Questo accadrebbe in caso di mancata qualificazione in Champions League. A questo punto la società azzurra potrebbe ripiegare su un giovane con ottime qualità come Vincenzo Italiano o Alessio Dionisi. Rimane sempre attuale il nome di Ivan Juric allenatore del Verona.