De Laurentiis, patto Champions con il Napoli: “Premio per tutti”

Il Napoli e De Laurentiis hanno stipulato un patto Champions, il presidente azzurro prima della partita con la Lazio ha stabilito un premio per la qualificazione. Il patron azzurro ha voluto dare un ulteriore stimolo alla squadra in questa volata per la qualificazione alla Champions League 2021/22. De Laurentiis sta seguendo da vicino i suoi calciatori e rispetto a qualche mese fa è molto più presente. Segue la squadra, scrive su twitter e si fa sentire nel bene o nel male. Una sorta di ritrovato amore, dopo il distacco dei mesi scorsi.

Corriere dello Sport scrive come e quando è nato il patto Champions tra il Napoli e De Laurentiis:

“Premio Champions per tutti”. Che magari può sembrare uno slogan, certo, e invece non è altro che la promessa di De Laurentiis alla squadra prima della partita con la Lazio. Un incentivo, una carica ulteriore per un Napoli già decisamente carico di per sé e soprattutto protagonista di un finale di stagione davvero super, coronato in occasione dell’ultima giornata con l’aggancio a Juve e Milan al quarto posto. E allora, il grande patto: presidente e squadra. E ovviamente allenatore, certo: considerando l’atmosfera di cordialità ristabilita nel nome del bene supremo, e dunque della squadra, verrebbe da dire che De Laurentiis e Gattuso sono separati in casa ma non in campo. Le cose, a quanto pare, sono andate così: una settimana fa, e per la precisione a ridosso del testa a testa con la squadra di Simone Inzaghi, negli spogliatoi del Maradona irrompe il presidente come da rituale inaugurato con la Juve. Oggetto: classico discorso alla squadra, carica e unità d’intenti, abbraccio e via. L’annuncio: «Premio Champions per tutti.