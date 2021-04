Kaio Jorge al Napoli: Giuntoli pronto all’assalto decisivo, ecco i tempi

Kaio Jorge è la stella del Santos che piace al Napoli. Il profilo è di quelli che da sempre stuzzicano Aurelio De Laurentiis: 19 anni, di grandissimo talento, ma soprattutto di grandissima prospettiva. Si è visto che il patron azzurro quando c’è da investire su un giovane buono per il presente, ma soprattutto con grande prospettiva di crescita, si fa meno problemi a mettere mani al portafogli. Lo dimostrano gli affari Lozano e Osimhen, calciatori che hanno avuto una valutazione complessiva tra 110 e 120 milioni di euro per farli arrivare in azzurro.

Ecco perché l’affare Kaio Jorge al Napoli è da seguire con estremo interesse. Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport: “In Brasile, gioca Kaio Jorge, 19 anni, nuova stella del Santos. Viene descritto come un attaccante talentuoso ed ha una valutazione che si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Si tratterebbe di un altro investimento importante. Il ragazzo ha vinto il mondiale Under 17 con la nazionale carioca, battendo in finale il Messico e realizzando il primo dei due gol vincenti. Non è escluso che nel giro di un paio di settimane, Giuntoli possa tentare l’affondo decisivo“.

Kaio Jorge: la valutazione

Nel calciomercato del Napoli c’è il nome di Kaio Jorge, uno di quelli segnati in rosso da Cristiano Giuntoli. Il portale specializzato transfermarkt.it dà un valore di mercato attuale per Kaio Jorge di 12 milioni di euro. Eppure per strapparlo al Santos gli azzurri potrebbero dover sborsare almeno 30 milioni. Giuntoli con la sua rete di collaboratori sta cercando il modo per far abbassare le pretese del Santos, club brasiliano che detiene il suo cartellino. Il Napoli vorrebbe affondare il colpo per il giocatore brasiliano che corrisponde all’identikit di giocatore che piace alla dirigenza partenopea.