Il Napoli pensa a Luciano Spalletti e Christophe Galtier come allenatori per la prossima stagione. Il nome nuovo, anche se si era già vociferato è quello di Christophe Galtier tecnico del Lilla al primo posto della Ligue 1 davanti al PSG. Entrambi gli allenatori potrebbero essere gli eredi Gattuso al Napoli, che Corriere dello Sport dà oramai lontano dalla Campania. Sia Spalletti che Galtier sono pronti ad adottare il 4-2-3-1, ovvero il modulo che maggiormente si addice alle caratteristiche dei giocatori della rosa partenopea. Per quanto riguarda il tecnico francese di base in carriera parte con un 4-4-2, ma ha nelle corde anche il 4-2-3-1.

Secondo quanto scrive Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha “ha compilato attraverso un casting lungo, capillare e datato comincia a diventare una lista. Si assottiglia, la scrematura procede, e certe ipotesi venute fuori a gennaio dopo il polverone di Verona assumono gradualmente sembianze e fisionomie: tipo quella di Luciano Spalletti. Nome che piace e neanche poco al presidente; nome in lizza per guidare una rifondazione nel nome del 4-2-3-1. E ancora: il piano-G si chiama Christophe Galtier, allenatore francese di Osi al Lilla che DeLa segue con attenzione“.