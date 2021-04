Rai: “De Laurentiis ha fatto la sua scelta, Spalletti allenatore del Napoli”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli, lo vuole Aurelio De Laurentiis. La notizia arriva da Ciro Venerato esperto di mercato della Rai che a Kiss Kiss Napoli dice: “Il presidente del Napoli ha deciso che il nuovo allenatore sarà Luciano Spalletti. Se gli azzurri si qualificheranno in Champions League allora si concretizzerà l’arrivo del tecnico toscano ex Roma e Inter“. Secondo quanto fa sapere Venerato la candidatura di “Spalletti per la panchina del Napoli ha preso forza negli ultimi giorni, con contatti molto frequenti“.

Il presidente del Napoli alla fine ha scelto Spalletti come allenatore per la prossima stagione, anche se “nelle settimane addietro aveva sondato concretamente sia Sarri che Fonseca“. Come anticipato anche da Napolipiu, l’attuale tecnico della Roma era un nome “molto caldo per la panchina azzurra negli scorsi mesi, poi negli ultimi giorni è stato superato da Spalletti“.

Spalletti al Napoli porterebbe avanti il progetto tattico avviato da Gennaro Gattuso. Il 4-2-3-1 è un modulo che ha utilizzato spesso anche Spalletti e quindi non ci sarebbe una rivoluzione in termini di giocatori. Lo stesso modulo piace molto anche a Benitez, altro nome di cui si è parlato molto nelle scorse settimane. Ora, però, Spalletti sembra davvero vicinissimo a diventare il nuovo allenatore del Napoli.