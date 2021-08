Petagna alla Sampdoria, cifre molto basse. Spalletti ha un attaccante in meno

Andrea Petagna alla Sampdoria accordo trovato con il Napoli, rese note anche le cifre dell’affare. L’ex Spal pronto alla nuova avventura. Secondo quanto fa sapere Ciro Venerato durante il Tg Sport della Rai la trattativa tra il Napoli e la Sampdoria per il passaggio di Petagna in blucerchiato è conclusa. Il giocatore si trasferirà in prestito oneroso.

Petagna-Sampdoria: le cifre

“In tarda mattinata a Milano c’è stato un vertice per la cessione di Petagna. Il Napoli lo cederà con la formula del prestito oneroso: 300 mila euro più 100 mila di bonus”. Insomma 400 mila euro complessivi, gli stessi versati dal Napoli per avere in prestito Anguissa. In questo modo Luciano Spalletti si trova con un altro attaccante in meno in vista della sfida con la Juventus (Osimhen è ancora squalificato ndr) ma in generale per tutta la durata del campionato. Va ricordato che Osimhen parteciperà anche alla Coppa d’Africa a gennaio.

Spalletti si potrà consolare con il rientro di Dries Mertens, ma in rosa non c’è alcun attaccante con le caratteristiche di Petagna. Giocatore che con la sua fisicità è stato decisivo per portare a casa tre punti fondamentali con il Genoa. A questo punto bisogna capire se il club vorrà muoversi facendo qualche altra operazione in entrata.