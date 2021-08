Esposito: “Ho una notizia di mercato, il Napoli vuole prendere un terzino”

Paolo Esposito ideatore a conduttore della trasmissione Area di rigore, parla del mercato del Napoli e della possibilità di acquistare Andrea Cambiaso dal Genoa. Il terzino dei liguri ha giocato un’ottima partita in Genoa-Napoli. Oltre al gol, l’esterno mancino di 21 anni ha saputo tenere bene Politano, dimostrando anche una grande propensione offensiva. Inoltre può calciare sia col sinistro che col destro, un dettaglio da non trascurare.

Secondo Paolo Esposito il Napoli sta trattando Cambiaso, ecco quanto scrive sul suo profilo il conduttore: “Esclusiva. Il Napoli entro domani potrebbe prendere il terzino sinistro del Genoa Andrea Cambiaso. Colui che gli ha fatto gol ieri sera. Operazione che potrebbe andare in porto, grazie agli ottimi rapporti, anche di amicizia, tra il presidente del Genoa Enrico Preziosi e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. E’ un giovane (classe 2000) e bravo terzino sinistro, che spinge tanto, sa far gol come abbiamo visto ieri sera ed è anche duttile. Può giocare anche a destra e come centrale difensivo“.

Intanto il Napoli sempre in tema di calciomercato ha chiuso per l’acquisto di Anguissa, che arriva in prestito con diritto di riscatto, con prezzo già fissato. Mentre Andrea Petagna saluta Napoli e si trasferisce alla Sampdoria, sempre con la formula del prestito oneroso.