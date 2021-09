Napoli-Spartak Mosca: Canale tv, diretta streaming e probabili formazioni

EUROPA LEAGUE – Il Napoli sfida lo Spartak Mosca nella seconda giornata del Gruppo C di Europa League: Tutto sulla gara dello stadio Diego Armando Maradona, dalle probabili formazioni dei due tecnici, ai canali tv e streaming on line.

NAPOLI-SPARTAK MOSCA: LE ULTIMISSIME

Spalletti in conferenza stampa ha annunciato il probabile turnover. Con la squadra reduce da una settimana molto intensa di impegni, con 3 gare in 7 giorni. Petagna fa concorrenza a Osimhen e spera anche Lozano. In mediana può rivedersi Demme, anche se Elmas è favorito per affiancare Anguissa. In difesa Di Lorenzo potrebbe invece spostarsi a sinistra, con l’impiego di Malcuit, mentre in mezzo si rivedrà Manolas. Fra i pali Meret si candida a rilevare Ospina. Insigne e Koulibaly partiranno ancora una volta titolari.

Rui Vitória, tecnico dello Spartak Mosca, si presenterà al Maradona con il 3-4-3. Davanti al portiere Maksimenko, la difesa a tre sarà probabilmente composta da Rasskazov, Gigot e Dzhikiya. Sulle due fasce agiranno l’ex Inter Moses a destra e Ayrton Lucas a sinistra, mentre Umyarov e Zobnin saranno i due interni. Davanti l’ex romanista Ponce sarà il centravanti, con Larsson e Promes a completare il tridente offensivo come esterni offensivi.

PROBABILI FORMAZIONI

Il Napoli capolista della Serie A, ospita lo Spartak Mosca di Rui Vitória nella 2ª giornata del Gruppo C di Europa League. I partenopei hanno esordito con un brillante pareggio esterno sul campo del Leicester City, mentre i russi sono stati sconfitti in casa dai polacchi del Legia Varsavia.

Napoli-Spartak Mosca si disputerà la sera di giovedì 30 settembre 2021 nel palcoscenico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Il fischio d’inizio della partita è in programma alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni:

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo; Anguissa, Elmas; Politano, Lozano, Insigne; Osimhen. All. Spalletti.

SPARTAK MOSCA (3-4-3): Maksimenko; Rasskazov, Gigot, Dzhikiya; Moses, Umyarov, Zobnin, Ayrton Lucas; Larsson, Ponce, Promes. All. Rui Vitoria.

NAPOLI-SPARTAK MOSCA STREAMING E CANALE TV



La partita di Europa League, Napoli-Spartak Mosca, sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. La sfida di Europa League inoltre trasmessa in diretta tv da Sky, e andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi lo preferisse, attraverso DAZN e Sky Go avrà la possibilità di seguire la sfida in diretta streaming anche sul proprio personal computer o notebook e su dispositivi mobili quali smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del confronto Napoli-Spartak Mosca su DAZN sarà curata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, la telecronaca del match è affidata a Paolo Ciarravano, che sarà affiancato da Lorenzo Minotti come seconda voce.