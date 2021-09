Anguissa, Del Genio: “Un ex Napoli mi ha dato una notizia”

CALCIOMERCATO NAPOLI – Paolo Del Genio rivela retroscena su Anguissa. Il centrocampista ex Fulham si è rivelato uno dei migliori acquisti di tutto il campionato di serie A.

PAOLO DEL GENIO, ANGUISSA E IL RETROSCENA DI MERCATO.

Il Napoli si gode Anguissa, camerunense retrocesso col Fulham. Centrocampista imponente e ricco di competenze europee (oltre alla Premier, nei suoi occhi c’è la Ligue 1 con l’OM e la Liga col Villarreal). Il giornalista Paolo Del Genio, nel corso del suo intervento a Si gonfia la rete, su Tele A, ha svelato un retroscena su Anguissa:

“Ho avuto modo di parlare con una persona che ha lavorato in passato con il Napoli e mi ha fatto delle importanti rivelazioni. Questa persona, quando l’affare era ormai concluso, mi ha rivelato che Anguissa era in orbita Napoli da ben quattro anni. Di conseguenza non è stato un acquisto improvvisato”.

Salvatore Bagni, presente in studio con Paolo Del Genio, conferma le parole del giornalista:

“Posso confermare quanto hai detto: Anguissa, così come anche tanti altri calciatori, era nel mirino del club di Aurelio De Laurentiis già quattro anni fa”.

AURIEMMA: GIRA UNA BUGIA SU ANGUISSA

Dopo Paolo Del Genio, Anche Raffaele Auriemma, rivela alcuni particolari sull’acquisto di anguissa da parte del Napoli:

“Su Anguissa si dice una cosa falsa, disonesta. Raccontano che è stata una idea last minute di Cristiano Giuntoli, ma non è così. Vi posso dire con estrema certezza che il centrocampista era stato seguito da tantissimo tempo da Cristiano Giuntoli”. Ha spiegato il giornalista ai microfoni di Tele A.