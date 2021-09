Beatrice a Tiki Taka: “Prima di Gattuso il Napoli ha vinto solo con Mazzarri”. Auriemma: “La conosci la storia?”

Luca Beatrice e Raffaele Auriemma si ‘scontrano’ sulla storia recente del Napoli durante il programma Tiki Taka in onda su Italia 1. Il critico d’arte e tifosissimo della Juventus viene subissato dalle critiche sui bianconeri e soprattutto su Allegri. Quando si parla del Napoli c’è Auriemma che continua a dire: “Questo Napoli è la squadra più forte del campionato“. Durante il dibattito, però, Beatrice prende la parola ed evidentemente vuole cercare di portare l’argomento su un altro campo e sottolinea: “Vi voglio ricordare che prima di Gattuso il Napoli ha vinto solo con Mazzarri“.

Beatrice-Auriemma: scontro a Tiki Taka

Luca Beatrice ha evidentemente poca memoria storica, anche quella recente. Dato che ha dimenticato i titoli vinti da un certo Rafa Benitez, allenatore di caratura internazionale passato per Napoli, portando giocatori che hanno fatto le fortune della squadra di Aurelio De Laurentiis. Proprio questo passaggio viene ricordato da Auriemma a Beatrice a Tiki Taka: “Chiedo scusa ma devo intervenire” dice il giornalista napoletano che aggiunge: “Credo che Beatrice abbia completamente dimenticato la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana vinta dal Napoli con Rafa Benitez che è venuto dopo Mazzarri e prima di Gattuso“. Forse Beatrice ha voluto rimuovere proprio quella Supercoppa vinta dal Napoli contro la sua Juventus nel 2014.

Intanto ora il Napoli dopo si gode il primo posto in classifica dopo quattro giornate di campionato. Sicuramente niente è stato ancora scritto, ma la squadra di Spalletti ha grandi numeri ed ora viene presa in seria considerazione per il titolo. Gli azzurri devono confermarsi già con la Sampdoria e non sarà semplice, perché si giocherà fuori casa. I quattro gol rifilati all’Udinese e le quattro vittorie consecutive in campionato, danno al Napoli una solida base di partenza. Ma soprattutto una sicurezza importante in vista dei prossimi impegni in campionato ed in Europa League.