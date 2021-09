CORRIERE: “Spalletti, da una lezione di calcio. Tutti gli allenatori dovrebbero studiarla”

Il Napoli di Spalletti, domina l’Udinese e da lezioni di calcio a tutti gli allenatori. L’edizione odierna del Corriere dello Sport esalta il lavoro del tecnico di Certaldo.

“Quattro vittorie in altrettante partite e vetta della classifica in solitaria per il Napoli di Spalletti. I partenopei stanno attraversando un eccezionale momento di forma e lo fanno espugnando il campo dell’Udinese.

Il 4-0 di Udine arriva al termine di una lezione di calcio. A prescindere dal valore degli avversari, andrebbe studiata con grande umiltà da tutti gli allenatori di qualsiasi categoria. Possono trovare ispirazione e restare ammirati da come gioca la squadra di Spalletti che non sembra appena nata, come è nella realtà, perché gioca a memoria, come se da anni recitasse un copione che, invece, le è stato consegnato solo da qualche settimana.

Il Corriere dello Sport aggiunge: “Si capisce che alle spalle c’è un lavoro ossessivo osservando i movimenti dei giocatori e il modo in cui prima Koulibaly e poi Fabian Ruiz si nascondono alle spalle degli avversari per consegnare ai compagni la palla gol più deliziosa che si possa desiderare”.



