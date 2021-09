Gazzetta – Il Napoli di Spalletti fa paura, numeri incredibili

Luciano Spalletti sta facendo volare il suo Napoli con numeri incredibili, la sua strategia demolisce l’Udinese e porta gli azzurri al primo posto in Serie A. La squadra di Spalletti dopo quattro giornate sta facendo registrare grandissime prestazioni. Gli azzurri convincono sotto molti punti di vista. Con un Koulibaly in formato dominatore dell’area ed un attacco esplosivo. Gazzetta dello Sport esalta il Napoli di Spalletti e scrive: “Non è questione di fuga, due punti non sono ancora niente, ma di sensazioni forti. Il Napoli fa paura. Sembra una squadra vera, con tante soluzioni, un gioco già collaudato, una personalità autorevole. Quattro successi su quattro, 10 gol con 9 marcatori. Il Napoli sa vincere in tutti i modi: rimediando all’emergenza (Venezia), con un po’ di fortuna (Genoa), senza esaltare (Juve) e ora dominando. Ne fa le spese l’Udinese: sognava in silenzio il primo posto, viene demolita dalla strategia di Spalletti“.

Insomma i numeri di Spalletti sono veramente qualcosa di eccezionale. Anche perché fino ad ora il tecnico ha dovuto fare i conti pure con diversi problemi. Non va dimenticato che da inizio stagione il tecnico deve fare a meno di Demme, Ghoulam e Mertens. Da qualche partita ha perso anche Lobotka, che era stato uno dei migliori nelle prime uscite. A centrocampo ha un’emergenza che gli permette un solo cambio (Elmas o Zielinski) ma non si è mai lamentato. Inoltre deve ritrovare ancora il miglior Lozano. Il messicano con l’Udinese ha ritrovato il gol ma dopo l’infortunio con la sua Nazionale deve trovare ancora la condizione fisica migliore. Da segnalare anche un Anguissa in forma strepitosa, capace di incantare a centrocampo. Non solo come uomo d’ordine, ma anche di qualità quando ha palla al piede. Il Napoli per ora si gode il primo posto in classifica, ma guarda già alla fida con la Sampdoria di giovedì.

Leggi anche: