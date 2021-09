Barzagli: “Napoli primo in classifica, ora vediamo se riesce a reggere”

Andrea Barzagli parla di Udinese-Napoli a Dazn. L’ex Juventus fa i complimenti alla squadra di Spalletti prima in classifica. “Con la vittoria contro l’Udinese il Napoli ha lanciato un chiaro segnale al campionato, ci sono anche loro per la lotta allo Scudetto, ora vediamo se hanno la consapevolezza giusta per continuare a lottare per il titolo“. Secondo Barzagli azzurri “possono ambire al titolo perché sono una squadra forte. Certo arriveranno le difficoltà e li conterà avere fame di punti e di vittorie“.

Barzagli sul Napoli primo in classifica aggiunge: “Hanno tante armi in attacco e possono continuare a fare bene. Per il momento mi hanno fatto davvero una grandissima impressione. Koulibaly? Lo vedo molto più concentrato. In passata azzardava spesso la giocata, ora invece è un muro. Difficile trovarlo uno così“.

