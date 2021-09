Alvino punge la Juventus: “A Torino fa molto freddo mi hanno detto”

Il Napoli è rimo in classifica in Serie A grazie alla vittoria sull’Udinese. Carlo Alvino punge la Juve: “Fa freddo a Torino“. Il giornalista a Radio Kiss Kiss Napoli punge gli juventini che si trovano in netta difficoltà con soli due punti in campionato.

Nel post partita di Napoli-Udinese, Carlo Alvino dice: “Devo andare a Torino (scherza ndr) meglio coprirmi, mi hanno detto che fa meno dieci“. Il riferimento è chiaramente ai punti in classifica che separano in Napoli capolista con 12 punti e la Juventus che ne ha 2.

Alvino durante la trasmissione analizza il match con l’Udinese e dice: “Gli azzurri hanno superato a pieni voti l’esame ad Udine e questo gli permetterà di affrontare più serenamente gli altri che ci sono“.

Il giornalista utilizza una metafora ciclistica per fotografare il momento del Napoli: “Siamo solo alla quarta tappa, bisogna tenere il manubrio ben saldo e continuare a pedalare, perché la strada da percorrere è ancora tanta“.

