Udinese-Napoli, cori razzisti e insulti a Spalletti dalla curva friulana: Koulibaly li ammutolisce

Cori razzisti verso Napoli e i Napoletani alla Dacia arena. Durante Udinese-Napoli i tifosi friulani hanno intonato alcuni cori di discriminazione territoriale, palcati dal 3-0 firmato da Koulibaly.

UDINESE-NAPOLI, CORI CONTRO I NAPOLETANI

La partita tra Udinese e Napoli è cominciata con il coro della curva Friulana : Noi non siamo napoletani”, i tifosi di casa hanno poi continuato urlando a più riprese: “Odio Napoli“. Sul 2-0 per gli azzurri alcuni tifosi dell’Udinese hanno dato sfogo a tutta la propria ignoranza cantando:” Vesuvio Lavali” zittiti da Koulibaly che con con un missile di destro ha freddato Silvestri.

Alla Dacia arena erano presenti tantissimi tifosi del Napoli, molti dei quali vivono e lavorano in Friuli. Tra le due tifoserie non corre buon sangue, tra le due società invece c’è una grande sinergia che va avanti da tantissimi anni, come ha ribadito a Radio Rai Pierpaolo Marino.

Tantissimi gli affari tra Udinese a Napoli, da Quagliarella, a Inler e Allan , giusto per ricordarne qualcuno.

INSULTI A SPALLETTI

Dopo poco minuti dall’inizio del match di campionato tra Udinese e Napoli (sul parziale di 0-0), i sostenitori dell’Udinese hanno intonato un coro poco simpatico nei confronti dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti ed ex tecnico dei friulani. I suoi ex tifosi hanno iniziato a urlare “Spalletti pezzo di m***a”, la risposta dell’allenatore del Napoli è stata esemplare: infatti si è limitato a sorridere e a salutare. Dopo pochi minuti è arrivato il vantaggio del Napoli grazie alla marcatura del nigeriano Osimhen, poco dopo il raddoppio di Rrahmani.