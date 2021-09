Udinese-Napoli, Pierpaolo Marino: “Questo è il mio derby. Osimhen un mix tra Careca e Giordano. Vi svelo un retroscena su Spalletti…”

Udinese-Napoli, il derby di Pierpaolo Marino. Il manager che governa l’area tecnica dell’Udinese ha un passato (e un cuore) napoletano. E’ stato nel club che vinse il primo scudetto nell’87: due anni prima lo aveva voluto Italo Allodi, assunto da Corrado Ferlaino per costruire una grande squadra intorno a Diego. De Laurentiis lo volle nella neonata Napoli soccer. Il patron azzurro lo definì Pierpaolo Marino «il mio Jean Todt», come il capo dell’area tecnica della Ferrari.

UDINESE-NAPOLI, IL DERBY DI PIERPAOLO MARINO

Pierpaolo Marino dirigente dell’Udinese, prossimo avversario del Napoli, ha parlato ai microfoni del quotidiano il Mattino di quella che lui stesso ha definito la sfida del cuore:

“Le partite con il Napoli sono sempre il mio derby del cuore. Perché ogni volta ricordo le domeniche al San Paolo con mio padre a vedere gli azzurri, Sivori, Altaflni, Montefusco. Non riesco mai a vivere queste partite con il Napoli come se fosse una partita normale”

RETROSCENA SU SPALLETTI

Pierpaolo Marino svela un retroscena su Spalletti che lega Udinese e Napoli:

“Il 2002/2003 fu un anno ricco di soddisfazione. Avevo scelto Luciano Spalletti qualche tempo prima. Prendendolo al I posto di De Canio. Lo avevo seguito all’Empoli e sulle sue capacità innovative, le sue doti caratteriali. avevo pochi dubbi. Lo proposi a Pozzo e lui segui le mie Indicazioni. Arrivammo in Coppa Uefa, giocando un gran calcio.

Nel 2009 , quando andò via Reja da Napoli, proposi Spalletti a De Laurentiis. Luciano declinò, l’offerta. Da poco si era lasciato con Roma con la Roma e non aveva tutta questa voglia di rientrare In serie A. E Infatti poi andò allo Zenit, poco tempo dopo”.

SPALLETTI E DE LAURENTIIS LITIGHERANNO?

«Nel calcio la risposta semplice: dipende dai risultati. Nei rapporti tutto dipende da quello che poi succede sul campo”.

Udinese-Napoli sarà la partita di Insigne e Osimhen, su i due talenti azzurri Marino afferma:

“Insigne lontano da Napoli, non lo vedo, alla fine De Laurentiis saprà fare la mossa giusta come in una partita a scacchi”.

“Osimhen ha tutto quello che hanno i grandi campioni. Nello scatto mi ricorda Careca, nel tiro Bruno Giordano e nel colpo di testa sembra Cavani“.

LEGGI ANCHE