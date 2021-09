Udinese-Napoli, i media del nord gufano gli azzurri, e Sky inventa la classifica col l’algoritmo: Indovinate chi è in testa

Udinese-Napoli, Spalletti prova l’assalto al primo posto solitario. Conquistando stasera i tre puntigli azzurri si ritroverebbero da soli in testa alla classifica scavalcando Inter e Milan appaiate in vetta a quota 10. Una grande occasione per il Napoli che è partita forte in campionato con le tre vittorie consecutive con Venezia, Genoa e Juventus e che alla Dacia Arena punta a firmare il poker.

UDINESE-NAPOLI: SPALLETTI VUOLE LA VETTA DELLA CLASSIFICA

Il Napoli di Spalletti, con una vittoria contro l’Udinese potrebbe piazzarsi al primo posto in solitaria a punteggio pieno dopo lo stop di Roma e Milan. Avversario ostico l’udinese dell’ex Pierpaolo Marino. La squadra allenata da Gotti è alla ricerca della terza vittoria stagionale, dopo aver conquistato 7 punti nelle prime 3 giornate. Sono 88 i precedenti tra le due squadre, con 19 vittorie dei bianconeri e 38 degli azzurri. Sono 31, infine, le sfide finite in parità. L’Udinese non vince in casa contro il Napoli dalla stagione 2015/16: successo per 3-1, grazie alla doppietta di Bruno Fernandes e al sigillo definitivo di Thereau.

DAL NORD GUFANO IL NAPOLI

A qualcuno proprio non piace vedere il Napoli in alto. I media nazionali, danno risalto a partite mediocri di club blasonati, dalle tv private del profondo nord, partono attacchi velati e non agli azzurri.

Non solo Torino, dove la rivalità tra Juventus e Napoli è storia nota, ma anche da Milano. Il Napoli con una vittoria scavalcherebbe Inter e Milan. Allora giù con servizi tv, dai quali trapela una sottile ironia verso gli azzurri. Qualcuno ha rispolverato le vecchie statistiche di Spalletti per dimostrare che questo Napoli è “un fuoco di paglia”. Ma il premio come migliore “invenzione” secondo Paolo Ziliani va a SKY, con la classifica con l’algoritmo.

“Poi per fortuna c’è Sky, col Club di Caressa, che ci dà la classifica col l’algoritmo (e scusate se è poco) dove la Juve ha 5 punti, è in grande risalita e a soli -4 dalla vetta ha praticamente le mani sullo scudetto”. Ha tuonato Ziliani su Twitter.

OCCASIONE NAPOLI

La scaramanzia è un’invenzione made in Napoli, così come altre migliaia. Sotto al Vesuvio San Gennaro ieri ha fatto il suo dovere, i tifosi azzurri sanno benissimo che i campionati non si vincono in autunno, ma portarsi a 10 punti dalla Juve sarebbe comunque una bella soddisfazione, sempre che qualcuno lassù non metta i bastoni tra le ruote.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

Pochi dubbi per Gotti riguardo alla difesa, con Becao, Nuytinck e Samir davanti a Silvestri. Gli esterni di centrocampo saranno Molina e Larsen, mentre ad Arslan e Makengo verrà dato il compito di dare sostanza in mediana e di inserirsi in avanti. In attacco dovrebbe esserci l’adattato Pereyra e come partner di Pussetto.

Qualche cambio da parte di Spalletti rispetto alla sfida di Europa League contro il Leicester, come Manolas (ma anche Rrahmani è in corsa) e il rientrante Mario Rui in una difesa completata da Di Lorenzo e Koulibaly. Ospina confermato tra i pali, così come Fabian Ruiz-Anguissa come diga di centrocampo. Sulla trequarti, Politano è in vantaggio su Lozano per giocare insieme a Zielinski e Insigne nel trio alle spalle di Osimhen.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Makengo, Larsen; Pereyra, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.