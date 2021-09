DAZN. “Gira una bugia su Udinese-Napoli. Ecco perchè sarà un big match”

Udinese-Napoli, sarà un big match. La sfida della Dacia Arena promette spettacolo per i tifosi e gli appassionati di calcio. Il Napoli ha tutta l’intenzione di dare continuità all’ottimo avvio in campionato, fatto di tre vittorie in altrettante partite. Sulla strada degli uomini di Spalletti si pone l’Udinese, anch’essa reduce da un inizio di stagione più che positivo.

UDINESE-NAPOLI: BIG MATCH

Alessandro Surza, corrispondente di Dazn e Udinese Tv ha rilasciato alcune dichiarazioni sul posticipo della quarta giornata di Serie A ai microfoni di 1 Station Radio.

“Gira una bugia su UdInese-Napoli, Stryger Larsen ci sarà, non ha alcun problema muscolare come ha scritto qualcuno. Anche l’Udinese è lassù in alto, dunque, contro il Napoli, sarà un big match. I bianconeri sono partiti forte, dunque varrà il detto ‘squadra che vince non si cambia’. Inoltre, questi ragazzi hanno meritato la fiducia del mister e, nonostante affronteranno Napoli, Roma e Fiorentina in meno di sei giorni, non ci sarà alcun turn over. Una scelta del genere da parte di Gotti me la aspetto contro i giallorossi”.

Alessandro Surza, giornalista di Dazn e conduttore di UdineseTv, ai microfoni di “1 Football Club ha poi aggiunto:



“Lunedì i bianconeri scenderanno in campo col 3-5-2, con l’inserimento di Makengo al posto di Arslan come unica novità rispetto alla vittoria con lo Spezia, perché in questo match ci sarà bisogno di giocare meno ‘di fioretto’, facendo più ‘legna’. Silvestri; Becao, Samir, Nuytinck; Molina, Pereyra, Makengo, Wallace, Stryger Larsen; Pussetto, Deulofeu. Ieri qualcuno ha scritto che Stryger Larsen si fosse fermato per infortunio muscolare, ma non è così: il danese ha solo avuto un fastidio intestinale, ma non è in dubbio per il posticipo della quarta giornata di Serie A”.

QUANDO SI GIOCA UDINESE-NAPOLI

Udinese-Napoli sarà il posticipo della quarta giornata di Serie A: calcio d’inizio alle ore 20.45 di lunedì 20 settembre 2021, lo scenario sarà la ‘Dacia Arena’ di Udine.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida tra Udinese e Napoli potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all’applicazione di DAZN, fruibile anche attraverso le console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Il match sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

La diretta streaming sarà disponibile sull’app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet (sia per sistemi iOS e Android). Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale di DAZN, dove sarà possibile accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go mentre, tutti gli altri, potranno ripiegare su NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione Sky.

PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-NAPOLI

Gotti verso la conferma dell’undici che ha battuto lo Spezia: Deulofeu e Pussetto in avanti, Walace in cabina di regia con Arslan e Pereyra ad agire da mezzali. Molina e Stryger Larsen gli esterni a tutta fascia.

Spalletti dovrebbe optare per Zielinski, in vantaggio su Elmas, sulla trequarti alle spalle della punta centrale Osimhen, con Politano sull’out di destra. Conferma per Anguissa, Manolas rientra al fianco di Koulibaly così come Mario Rui a sinistra.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

