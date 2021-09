Il Napoli è la migliore squadra italiana tra Europa league e Champions: I dati

Il Napoli è la migliore squadra tra Europa Legaue e Champions. Gli azzurri hanno mostrato il miglior gioco in questa 48 ore di Coppe europee.

La 48 ore di coppe europee hanno detto che il Napoli è stata la migliore delle italiane tra Europa League e Champions. Non lasciatevi ingannare dal 2-2, le statistiche dicono molto di più.

La squadra di Spalletti ha impiegato 15′ per capire la partita e l’avversario col suo doppio gioco, ora di palleggio (poco per la verità), ora di verticalizzazione a cento all’ora.

Un quarto d’ora per subire il gol del Leicester, esattamente al 9′, con una di quelle ripartenze che dalla stagione leggendaria di Claudio Ranieri a oggi hanno caratterizzato la squadra inglese.

Il Napoli è diventato periocoloso intorno al 20′ e fino al 45′ ha messo a soqquadro la difesa del Leicester, incapace di frenare l’irruenza, ma anche la tecnica dei napoletani che in quei 25′ hanno creato la bellezza di 6 palle-gol, sfruttando anche la velocità di Osimhen, fenomenale nel creare i pericoli, prima di esplodere anche sotto rete nella ripresa.

I DATI

Gol: 2 per il Leicester, 2 per il Napoli. Occasioni da gol: 2 per il Leicester, 8 per il Napoli, quattro volte tanto. Tiri in porta: 7 per il Leicester, 22 per il Napoli, più di tre volte tanto. E mettiamoci pure i calci d’angolo: 2 per il Leicester, 8 per il Napoli, quattro volte tanto.

La sconfitta sarebbe stata ampiamente immeritata dopo una partita in cui la squadra di Spalletti ha dato una fantastica dimostrazione di forza, personalità e qualità, ma non certo di concretezza., però nemmeno il pari rende giustizia a un Napoli che è stato superiore al Leicester e che, tolto il primo quarto d’ora, lo ha dominato in ogni zona del campo.E’ stato un Napoli grandissimo, come gioco la migliore delle italiane in questa 48 ore di Coppe europee.