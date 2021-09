Gol Osimhen, siparietto Politano-Inigne: ” Ho fatto io l’assist” La risposta del capitano è da applausi

Il gol di Osimhen su assist di Politano ha regalato al Napoli il meritato pareggio sul difficile campo del Leicester.

GOL OSIMHEN: SIPARIETTO POLITANO-INSIGNE

La partita contro il Leicester ha consacrato al gotha del calcio a doppietta di Osimen. Di particolare fattura è stato il gol del 2-2- con uno stacco di testa e una elevazione, misurata in 2, 53 metri. L’assist al “bacio” per Osimhen è stato di Politano, subentrato al posto di Lozano. L’ex Sassuolo nel dopo gara ha dato vita ad un simpatico siparietto con Lorenzo Insigne come raccontato dall’inviato di Sky Francesco Modugno

“Oggi c’è stato un siparietto simpatico con Politano che rivendicava l’assist ad Osimhen, reclamando il 50% dei meriti per ciò che ha definito un “cioccolatino”, e con Insigne che scherzando ha detto “Be su quell’assist c’era scritto ‘push’: mettere soltanto dentro”.

Questo lo si può considerare il vero primo anno col Napoli di Osimhen. La passata stagione è stata infatti un tormento tra l’infortunio alla spalla (a novembre), la positività al Covid-19 (gennaio) e la commozione cerebrale rimediata a Bergamo, contro l’Atalanta (febbraio), il ragazzo è riuscito a mettere insieme 30 presenze, di cui 24 in campionato, con 10 reti all’attivo. La classifica cannonieri è sicuramente il suo obiettivo personale. Sfidare i grandi bomber della Serie A lo motiva parecchio.

