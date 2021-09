Maglie calcio Napoli-Ea7: al via la vendita, ecco i prezzi

Parte la vendita delle maglie del Napoli e del kit gara firmato da Armani-Ea7, pubblicati anche i prezzi sugli store del club. La vendita della nuova maglia del Napoli firmata dallo stilista Giorgio Armani è finalmente cominciata. Una corsa contro il tempo quella del club che ha deciso di autoprodursi le maglie per la stagione 2021/22, siglando una prestigiosa collaborazione con uno degli stilisti più famosi in tutto il mondo. Per la prima volta Armani ha deciso di mettere la firma su una maglia da calcio, sicuramente un colpo eccezionale per la società azzurra che sta espandendo il proprio brand. Basti pensare all’accordo con Konami per il centro sportivo.

Maglia Napoli Ea7: i prezzi

Collegandosi al sito della SSCN è possibile accedere ai principali store on line attraverso cui è acquistabile il kit gara del Napoli. La nuova collezioni Ea7 parte con le maglie dal calcio, pantaloncini e calzettoni, in attesa di conoscere anche i kit di allenamento e le tute, sezioni del sito che sono ancora inaccessibili. I kit del Napoli firmati da Armani sono disponibili anche sullo store Amazon del Napoli, con il colosso di Bezos che è anche sponsor degli azzurri.

Ecco i prezzi delle maglie del Napoli-Ea7 e del kit gara:

Maglia gara Napoli125 euro.

Shorts Gara Napoli 58 euro.

Calze gara Napoli 23 euro.

Tenendo conto dei prezzi delle maglie del Napoli firmate da Armani, pubblicati sui vari store del Napoli si può fare un rapido calcolo. Per comprare un kit gara del Napoli realizzato da Ea7 completo di maglia, pantaloncino da gara e calza servono 206 euro. Una cifra non proprio bassa, che viene giustificata dalla qualità dei materiali e dal marchio prestigioso. Ma sicuramente non accessibile a tutti coloro che vorrebbero avere la maglia azzurra, magari da portare allo stadio.