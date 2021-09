Spalletti sorride: con l’Udinese c’è un recupero importante

Luciano Spalletti prepara la trasferta con l’Udinese, il tecnico del Napoli potrà contare anche su un recupero dall’infermeria. Secondo quanto scrive il Corriere del Mezzogiorno nel match tra Udinese e Napoli sarà presente anche Mario Rui. La partita si giocherà lunedì sera e l’esterno mancino, uscito per infortunio contro la Juventus, avrà più tempo per recuperare del tutto. Spalletti non avrà Lobotka che deve ancora riprendersi dopo l’infortunio in Nazionale. L’emergenza a centrocampo è evidente dato che Elmas è l’unico sostituto a disposizione, con Demme ancora fermo ai box.

Spalletti ha ancora molti calciatori fuori come ad esempio Meret, ma anche Mertens e Ghoulam. L’attaccante belga è segnalato in piena ripresa, con 5 chilogrammi in meno è quasi pronto ad essere convocato. Si attendono notizie per quanto riguarda Ghoulam. Il terzino algerino viene sempre dato in ripresa ma fino ad ora non ha giocato nemmeno un minuto. Tanto che con il Leicester ha dovuto giocare Di Lorenzo adattato a sinistra e poi Juan Jesus. Proprio la gara di Europa League ha messo chiaramente in evidenza l’assenza di un sostituto sulla corsia mancina. Una falla che la società non ha voluto arginare perché non c’è stata l’occasione giusta. Il problema resta ed il recupero di Mario Rui per Udine è un’ottima notizia per Spalletti.

