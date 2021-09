SKY: Napoli, Mertens pronto, ha perso 5 kg. Il belga è recuperato

Dries Mertens è pronto. il belga, dimagrito di 5 kg, è pronto a riprendere il suo posto nell’attacco del Napoli.

A quota nove in campionato, a punteggio pieno dopo le prime tre gare, il Napoli di Spalletti ha archiviato anche la pratica Leicester, Osimhen grande protagonista della gara. Gli azzurri sono infatti attesi dalla trasferta di Udine , dove tra i convocati ci sarà anche anche Dries Mertens. Per la gara prevista per il 20 settembre potrebbe esserci anche la sorpresa Ghoulam, mentre Demme tornerà solamente a metà ottobre.



DRIES MERTENS PRONTO

Secondo quanto riferito da SKY Sport , Dries Mertens ha perso 4-5 kili ed è praticamente tirato a lucido. In questa sua possibile ultima stagione all’ombra del Vesuvio vuole dare il massimo, Dries è pronto a stupire ancora. I tifosi non vedono l’ora di poter esultare per un suo gol. Potrebbe tornare ad essere convocato per la gara di lunedì contro l’Udinese, oppure per quella del 26 settembre contro il Cagliari. Ma ormai ci siamo.

REPORT DEL NAPOLI

Dopo il pareggio sul campo del Leicester nella prima giornata di Europa League, Il Napoli ha ripreso la preparazione oggi nel pomeriggio all’SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l’Udinese al Friuli per la quarta giornata di Serie A in programma lunedì alle ore 20.45. La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che hanno giocato dall’inizio in Inghilterra hanno svolto lavoro di scarico. Gli altri uomini della rosa, sul campo 2, sono stati impegnati in riscaldamento tecnico e lavoro aerobico. Chiusura con partitina 7 contro 7. Lobotka e Demme proseguono nella loro tabella di allenamento personalizzato. Mertens, Ghoulam e Mario Rui hanno svolto seduta completa col gruppo. SPALLETTI ASPETTA IL BELGA

Spalletti si coccola Osimhen, autore di una fantastica doppietta in Europa League, ma non vedere l’ora di disporre di Mertens, un bomber da ben 135 reti con la maglia del Napoli

Mertens, dopo gli Europei, è stato operato alla spalla per risolvere un vecchio problema. successivamente è iniziata una lungo fase di recupero. Il giocatore da diversi giorni sta svolgendo allenamento completo con il gruppo azzurro a Castel Volturno e non vede l’ora di poter tornare ad assaporare le emozioni del Maradona.