Infortunio Meret: Spunta la data del ritorno in campo. Ecco quante partite salta

Spalletti aspetta il ritorno in campo di Alex Meret. Il portiere ha riportato la frattura di due vertebre lombari. Con ogni probabilità c’è il fallo subito da Buksa del Genoa, alla base dell’infortunio di Meret.

L’INFORTUNIO DI MERET

Ha vinto gli Europei 2020, insieme alla Nazionale azzurra. Scelto al posto di Cragno, Alex Meret ha ottenuto il primo grande alloro della sua carriera, in attesa di provare a conquistare un grande trofeo con il Napoli, squadra di cui è titolare. Ora, però, deve fare i conti con un k.o non proprio di poco conto.

Durante la pausa delle Nazionali di settembre, infatti, Meret ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori dalle convocazioni di Spalletti, tecnico del Napoli, per un po’ di tempo. Dentro dunque Ospina, anche lui non al meglio, ma recuperato, per fine estate e inizio autunno.

LA DATA DEL RIENTRO IN CAMPO DI MERET

Quando ritorna in campo Meret? e quante partite salta? Dopo aver detto addio alle tre gare di qualificazione al Mondiale, dove non sarebbe comunque sceso in campo in qualità di riserva, Meret non sarà a disposizione di Spalletti per gli impegni di Serie A ed Europa League. Out nel big match contro la Juventus, forfait anche per la trasferta continentale contro il Leicester, ma anche per le due trasferte consecutive contro Udinese e Sampdoria, per il confronto interno contro il Cagliari e l’esordio stagionale europeo contro lo Spartak Mosca allo Stadio Maradona.

Il Napoli proverà a non forzare il ritorno di Meret, considerando un secondo di grande affidamento come Ospina. Difficile che il portiere titolare possa esserci per la gara contro la Fiorentina del tre ottobre, più probabile il ritorno in campo al meglio il 17 dello stesso mese dopo la sosta, contro il Torino. Per la stessa partita dovrebbe tornare in campo anche Diego Demme.