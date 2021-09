Napoli, Ospina: «Dualismo con Meret? Mi farò trovare pronto e al massimo»

David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato del dualismo con Alex Meret . Il portiere colombiano dovrebbe rientrare a Napoli 24 ore prima del big match della terza giornata di serie A.

OSPINA E IL DUALISMO CON MERET Con l’infortunio di Meret, il Napoli aspetta con ansia il rientro di Ospina. Dopo la sfida con la Colombia, l’estremo difensore arriverà in Europa con un charter venerdì mattina, prima di volare verso il capoluogo campano. Ospina in attesa del ritorno a Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dal ritiro della Colombia. «Negli ultimi tempi mi si è presentata questa situazione a Napoli. Ciò che mi fa restare al massimo a livello di condizione è il fatto di potermi allenare al massimo quando non sono titolare, in modo da farmi trovare pronto quando dovesse presentarsi l’occasione. So di dovermi far trovare sempre pronto, sempre al massimo».

Alleanza Juve-Napoli: Cuadrado e Ospina sullo stesso aereo

David Ospina e Juan Cuadrado saranno in campo a Barranquilla con la Colombia contro il Cile, in una partita di qualificazione al Mondiale, poi insieme ad Arturo Vidal dell’Inter partiranno per l’Europa. Come? Si gioca alle 18 ora locale, l’1 di notte in Europa, con un volo di linea sarebbe impossibile arrivare in tempo per le sfide del weekend, per questo motivo Juve, Napoli ma anche Inter, Porto, Bologna, Eintracht Francoforte, Feyenord, Fiorentina, e Genk hanno deciso di pagare un volo charter. Cuadrado potrebbe raggiungere i compagni della Juve direttamente a Napoli, venerdì sera. Con un altro volo insieme ad Ospina, che poche ore dopo ritroverà al Maradona.

