Da assente a protagonista: Osimhen punta la Juve. Spunta una super sfida per il nigeriano

Napoli-Juve, Osimhen vuole essere protagonista dopo la riduzione della squalifica. L’ attaccante nigeriano non doveva esserci e invece giocherà dopo la riduzione della squalifica. L’ex Lille vuole prendersi la scena nel big match contro la Juventus, per entrare nella storia del club azzurro come tanti altri bomber capaci di far male ai bianconeri a suon di gol.

NAPOLI-JUVE OSSIMHEN SCALDA IL PIEDE COME I BOMBER DEL PASSATO

Sky sport 24, ha pubblicato un focus su Napoli-Juve, in particolare l’emittente satellitare fa un parallelo tra Osimhen e i numeri 9 del passato azzurro.

“Napoli-Juve, ora tocca a Osimhen. Perché certe partite sono diverse. Certi momenti. Il Napoli ha fatto di tutto per averlo. Ha rivoltato codici, precedenti e giudizio. Ha vinto il ricorso. Ma adesso vuole vincere con la Juventus. E con Osimhen al centro dell’attacco. Sembra lui l’indiziato del destino, quello che non doveva esserci. E sta tornando, carico dalla Nazionale. Lui, il centravanti di Spalletti. La storia nuova da scrivere su Napoli-Juventus; da sempre un romanzo per i numeri 9, “segnati” da super sfide e grandi gol”.

Sky sport aggiunge: “Le triplette di Careca a Cavani. Higuain e Silenzi decisivi in Supercoppa. Anche Giordano nè segnó uno e Napoli si sentì forte, da scudetto. E cosi gli altri: da Quagliarella a Mertens. Tutti eroi del popolo. Perché Napoli-Juventus è di più. Osimhen ha la sua occasione. Può prendere il Napoli e trascinarlo. Può conquistare Spalletti e staccare ancor più la Juventus in classifica. E diventare – lui – una sentenza”.

NAPOLI-JUVE OSIMHEN DA ASSENTE A PROTAGONISTA

Nel video sottostante viene riproposta tutta la vicenda legata alla squalifica di Oshimen che da grande assente di Napoli-Juve punta ad essere protagonista