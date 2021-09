Juan Jesus: “Napoli-Juve Jamm ja. A Roma gira una bugia su di me. Ho un messaggio per i tifosi del Napoli!”

Juan Jesus, difensore del Napoli, parla del suo arrivo in maglia azzurra. Il rapporto con Spalletti, i trascorsi alla roma e la partitissima Napoli-Juve sono al centro delle dichiarazioni che il difensore ha rilasciato ai microfoni di Kiss Kiss:

JUAN JESUS SUL NAPOLI

“Arrivo a Napoli nel pieno della mia maturità. Ho giocato con calciatori come Francesco Totti, Strootman e tanti altri. Mi hanno aiutato a crescere, ora sono un giocatore diverso, molto più maturo. Ho sempre dato il mio meglio per le squadre in cui ho militato. Non sarà diverso qui a Napoli, devo solo dimostrare chi sono. Per me non è una rivincita, ho il desiderio di dimostrare a tutti il mio valore. Sono convinto che possiamo vincere qualcosa perché siamo una grande squadra. Abbiamo le qualità per puntare in alto”.

DA ROMA BUGIE

Sulla Roma: “Non so perché non giocavo. Non sono mai stato infortunato, uscivano tante notizie che dicevano che mi ero fatto male, ma non era vero. Era falso. Non ho nulla contro la Roma o contro qualcuno, io dico quello che è successo, i fatti. Tutti quelli che mi conoscono mi conoscono come persona e come professionista. Io ho sempre fatto il mio, arrivavo prima agli allenamenti e andavo via dopo”.

JUAN JESUS SU NAPOLI JUVENTUS

“Ho un amico italiano, mi ha insegnato l’espressione ‘jamm ja‘. E queste due parole sono adatte anche per la partita di sabato. So che per i napoletani è una gara molto sentita. Noi stiamo bene, abbiamo fatto diversi allenamenti. La gara col Benevento è servita a calciatori come me e Petagna per ritrovare la giusta condizione. Ci stiamo preparando al meglio alla sfida contro i bianconeri. Mai abbassare la guardia. La Juventus cerca il riscatto, ha solo un punto. Sono molto forti, li rispettiamo, ma cercheremo di fare bene”.

IL RAPPORTO CON SPALLETTI

“Per me è un padre. Ci dà serenità, tranquillità, conosce le nostre qualità e vuole che ci esprimiamo al massimo. Noi abbiamo risposto benissimo anche nelle difficoltà”.

JUAN JESUS SUI COMPAGNI DEL NAPOLI

Koulibaly: “Il senegalese è fortissimo. Ha avuto dei problemi fisici in passato, ma ha una tecnica impressionante, è un leader. Ounas è velocissimo, cambia direzione e velocità in modo rapidissimo. Stesso discorso per Mertens e Insigne: hanno qualità tecniche pazzesche”.

Messaggio ai tifosi: “Darò tutto per questa maglia per rispetto a chi ci segue, voglio fare bene”.