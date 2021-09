Campionato primavera, il Napoli batte la Juventus. Vittoria all’ultimo secondo. VIDEO

Il Napoli batte la Juventus anche nel campionato Primavera. Ecco io video dei gol della partita giocata a Torino. Ad andare in vantaggio sono i bianconeri con un gol di Chibozo. Il Napoli però ha io merito di ribaltarla grazie al pareggio di Ambrosino al 26′ su assist di D’Agostino. I ragazzi i Frustalupi giocano bene ma sprecano troppo. Però il gol della vittoria è nell’aria con Ambrosino che ha più volte l’opportunità di raddoppiare.

Al 91′ la palla buona per far passare il Napoli in vantaggio ma Marrazzino non riesce a segnare e colpisce il palo con tutta la porta sguarnita. Il gol decisivo, però, lo segna ancora Ambrosino al minuto 95.

Juventus-Napoli: Ambrosino decisivo

Fantastica l’azione personale che porta Ambrosino al gol del vantaggio. Il numero 10 del Napoli fa fuori un avversario e si invola verso la porta, nell’area di rigore incrocia il destro e lo infila sotto la traversa. A Vinovo, Juventus-Napoli finisce 2-1.