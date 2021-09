Tardelli difende Allegri: “Dite una bugia, smettetela”

Marco Tardelli difende Max Allegri alla Domenica Sportiva dopo il pareggio in casa col Milan. L’ex calciatore non vuole sentir parlare di critiche ad Allegri e dice: “Può sbagliare ma lo difenderò sempre, anche se non ne ha bisogno”. Tardelli prende le parti di Allegri quando Collovati sottolinea che il tecnico della Juventus dovrebbe sfruttare al meglio la rosa bianconera, facendo giocare Morata, Dybala, Cuadrado e Chiesa insieme.

A quel punto Tardelli alla Domenica Sportiva sottolinea: “State sbagliando la squadra non l’ha costruita Allegri ma altri allenatori. Ora lui sta trovando la quadra con i giocatori che ha a disposizione. Ma voglio ribadire che la squadra non l’ha costruita Allegri”. Dopo quattro giornate la Juventus ha solo due punti in classifica e si trova ad otto punti di ritardo dalla vetta della Serie A e non ha ancora vinto.