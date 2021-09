Napoli, Mertet torna contro l’Udinese: I convocati di Spalletti

Napoli, Meret convocato per la partita contro l’Udinese. Spalletti ritrova il portiere campione d’Europa. Recuperato anche Mario Rui.

UDINESE-NAPOLI,TORNA MERET: I CONVOCATI DI SPALLETI.

Il Napoli giocherà sul campo dell’Udinese nel posticipo di lunedì che chiude la quarta giornata del campionato di Serie A. Luciano Spalletti sbarca in Friuli insieme a 21 giocatori tra i quali spicca la presenza di Alex Meret.

Il portiere azzurro si era infortunato un paio di settimane fa riportando un problema alle vertebre che lo ha costretto forzatamente ai box impedendogli di scendere in campo sia contro la Juventus che contro il Leicester.

Una notizia molto importante per il tecnico di Certaldo che recupera un altro tassello chiamato a fare il paio con il pieno rientro di Mario Rui. Ancora out, invece, Mertens, Demme, Lobotka e Ghoulam, per i quali servirà ancora un po di attesa.

PROBABILI FORMAZIONI

Lunedì 20 settembre, ore 20:45

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Larsen; Deulofeu, Pussetto.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Nestorovski, Udogie

Ballottaggi: Deulofeu 50%-Makengo 30%-Beto 20%

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Demme, Lobotka, Meret

Ballottaggi: Mario Rui 55%-Juan Jesus 45%, Zielinski 55%-Elmas 45%.

DOVE VEDERE UDINESE-NAPOLI IN TV E STREAMING

La sfida tra Udinese e Napoli potrà essere seguita su ogni smart tv grazie all’applicazione di DAZN, fruibile anche attraverso le console PlayStation (PS4 e PS5) e Xbox (One, One S, One X, Series S e Series X) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Telecronaca di Pierluigi Pardo, coadiuvato in cabina di commento da Dario Marcolin.

Il match sarà visibile anche su Sky ai seguenti canali: Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata a Federico Zancan, affiancato da Luca Marchegiani al commento tecnico.

La diretta streaming sarà disponibile sull’app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet (sia per sistemi iOS e Android). Da pc ci si potrà collegare al sito ufficiale di DAZN, dove sarà possibile accedere al catalogo degli eventi dopo aver inserito le proprie credenziali.

Gli abbonati Sky potranno usufruire del servizio Sky Go mentre, tutti gli altri, potranno ripiegare su NOW, la piattaforma on demand che consente di assistere alla programmazione Sky.