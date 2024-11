Sarno: “Ho una notizia su Kvara e sul mercato di gennaio del Napoli”

L’esperto di mercato svela importanti retroscena: dal futuro del georgiano ai tre difensori nel mirino. Novità anche su Meret e Osimhen.

Il Napoli si prepara a un mercato invernale movimentato. Secondo quanto rivelato dal giornalista Sebastiano Sarno a 1 Football Club, diversi scenari potrebbero aprirsi per il club azzurro.

Per quanto riguarda Alex Meret, il rinnovo sarebbe ormai in dirittura d’arrivo: “Manca solo l’ufficialità, c’è un accordo di massima fino al 2028”, ha spiegato Sarno. Il club non cercherebbe altri portieri per il momento.

Situazione più complessa per Kvaratskhelia: “Non è stanco della piazza, ma vuole evolversi. È una questione di opportunità, come accadde con Salah. Non è una questione economica”, rivela l’esperto di mercato.

Sul fronte Osimhen, ancora nessuna soluzione positiva in vista: “Il Napoli vuole capitalizzare al massimo. L’ipotesi Galatasaray appare improbabile, più probabile la Premier ma non alle cifre dello scorso anno”.

Le mosse del Napoli per gennaio

Il budget per il mercato invernale si aggirerebbe intorno ai 15 milioni. Tra gli obiettivi spicca Taylor dell’Ajax per il centrocampo, mentre per la difesa i nomi sono tre: Bijol, Dragusin e Kiwior. Proprio su quest’ultimo Sarno rivela: “Sta facendo molta pressione per tornare in Serie A, dove si è trovato molto bene. Sa che a Napoli giocherebbe titolare”.

Nessuna novità invece sul fronte Raspadori: “A gennaio l’attacco rimarrà così, non vedo club pronti a spendere cifre importanti”.

A differenza della Roma, dove Ranieri sta ancora valutando la rosa a disposizione, il Napoli appare molto attivo sul mercato: “Se si fanno già dei nomi, se il club sta già sondando dei giocatori, sicuramente è perché vuole prenderli”, ha concluso Sarno.