Alvino: “Verona-Inter, designato un arbitro gradito a Marotta, a pensar male ci si azzecca”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli solleva dubbi sulle scelte arbitrali per la prossima giornata, con particolare riferimento a Verona-Inter.

Carlo Alvino lancia un’accusa pesante sul proprio profilo X riguardo le designazioni arbitrali del prossimo turno di Serie A, collegandole alle imminenti elezioni federali: “Il 3 febbraio si vota per eleggere il presidente della FIGC. Quanto influirà sul campionato la campagna elettorale?”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli ha poi approfondito la questione, concentrandosi sulla scelta dell’arbitro per Verona-Inter: “Intanto l’arbitro Colombo che ha diretto Milan-Napoli (ritenuto per questo direttore di gara di prima fascia) è designato per Verona-Inter (designazione molto gradita a Marotta), il buon senso avrebbe voluto Massa a Verona e magari Colombo a Napoli e invece la logica del retro pensiero prevale a dispetto di tutti. Ahhhhh la campagna elettorale…”

A rendere ancora più significativa la polemica è il precedente dell’arbitro Massa in Napoli-Inter dello scorsocampionato, tutti ricordano che quella gara caratterizzata da diverse decisioni a favore dei nerazzurri. In particolare, fu convalidato il primo gol interista nonostante un evidente fallo di Lautaro Martinez su Lobotka a centrocampo, oltre alla mancata concessione di due potenziali rigori agli azzurri.