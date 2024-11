Maksimovic: “Buongiorno fortissimo ma non paragonatelo a Chiellini, lui è unico”

L’ex difensore del Napoli, oggi al Montpellier, si esprime sul centrale del Napoli e sul paragone con Chiellini

Nikola Maksimovic, ex difensore del Napoli oggi al Montpellier, ha concesso un’intervista esclusiva a NapoliMagazine.Com, analizzando il momento degli azzurri e le prospettive future sotto la guida di Antonio Conte.

Sul tema scudetto, l’ex centrale è fiducioso: “Il Napoli ha un’ottima squadra, un buon allenatore che sa come vincere i titoli, quindi mi aspetto che il club azzurro sia un concorrente fino alla fine per la vittoria dello scudetto”.

Interessante il parallelo tra Buongiorno, Chiellini e Kim: “Chielini è unico, non lo paragonerei a nessuno. Kim si è inserito perfettamente nel Napoli e ha contribuito come tutti in quel momento alla vittoria del tricolore. Buongiorno è il futuro del calcio italiano e spero che faccia grandi cose con il Napoli”.

Sul dibattuto tema VAR, Maksimovic non ha dubbi: “Con l’introduzione del VAR gli errori degli arbitri avrebbero dovuto ridursi a una percentuale irrisoria, ma abbiamo visto che ultimamente ci sono state molte lamentele da parte dei club. Spero che chi si occupa dell’organizzazione degli arbitri affronti seriamente questo argomento”.

Parlando dei singoli, l’ex azzurro ha analizzato diversi elementi della rosa: su Lukaku afferma che “è un giocatore esperto, conosce molto bene la Serie A. La sua forma migliorerà con il tempo”, mentre su McTominay sottolinea come “si inserisce bene nel gioco del Napoli. Non credo che avrebbe potuto avere insegnante migliore di mister Conte”.

Particolare attenzione al reparto offensivo: “Raspadori agisce meglio come seconda punta, risultando un po’ impacciato negli spazi ristretti, Neres ha bisogno di continuità. Politano e Kvara hanno dato tanto, e danno ancora al Napoli, perché sono giocatori che con una mossa possono sempre decidere la partita”.

Sul centrocampo, elogi per Lobotka: “È un giocatore molto importante per la squadra. Ha dimostrato di essere tra i primi 5 centrocampisti d’Europa. Ha ricevuto gli elogi di uno dei migliori in quella posizione come Xavi”.

Infine, sul futuro del Napoli con Conte, Maksimovic è ottimista: “Dopo la partenza di Spalletti, puntare su Conte è stata la migliore soluzione possibile per il Napoli. E’ storicamente un grande vincitore. Gli auguriamo solo buona fortuna, sono sicuro che potrà fare tante belle cose con il Napoli, e so qual è il sogno di ogni napoletano!”.