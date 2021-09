Napoli: Mertens prenota il rientro, arriva una buona notizia per Spalletti

Dries Mertens e Alex Meret sono pronti a rientrare in campo con il Napoli, il portiere può essere convocato per il match con l’Udinese. I due calciatori hanno tempi diversi per il rientro, quello più pronto è sicuramente Alex Meret. Ecco quanto scrive Repubblica: “Presto toccherà pure a Dries Mertens (Meret, invece, oggi prova a strappare la convocazione). Il belga è quasi pronto e naturalmente ci sarà spazio anche per lui. Nelle cooperative (del gol) si fa così: la partecipazione è libera. Nel caso del Napoli anche molto gradita“.

Napoli: Meret verso il rientro

Il recupero di Meret per Spalletti è sicuramente una buona notizia. Fino ad ora il tecnico ha dovuto gestire anche l’emergenza portieri. Marfella ed Idasiak non sembrano ancora pronti per difendere la porta del Napoli e così il colombiano ha dovuto fare salti mortali per essere in campo con la Juventus. Il rientro di Meret offre a Spalletti la possibilità di dormire sonni tranquilli, anche perché il titolare questa stagione dovrebbe essere proprio l’italiano.

Per Mertens bisognerà attendere ancora qualche partita. Il belga, però, ha tanta voglia di indossare di nuovo gli scarpini e scendere in campo. Mertens viene segnalato in ottima forma. Ha smaltito 5 chilogrammi e non vede l’ora di poter dare il suo contributo in attacco. Attualmente Spalletti può contare su Osimhen e Petagna come punte centrali, ma il rientro del belga offre sicuramente una soluzione differente. Mertens è un falso nove che sa fare tanti gol, ha l’estro del numero dieci e la cattiveria dell’attaccante. Certo gli mancano centimetri e fisico, ma a volte tirare fuori il coniglio dal cilindro è importantissimo. Inoltre, qualora dovesse servire Mertens può giocare sia dietro Osimhen come trequartista, ma anche come esterno, anche se oramai quel ruolo sembra non piacergli più come un tempo.