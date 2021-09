Napoli: il report dell’allenamento, personalizzato per Meret

Il Napoli si allena al Konami Center in vista della sfida di lunedì sera con l’Udinese. Per Meret differenziato. Gli azzurri preparano la trasferta di Udine. Una partita complicata per il Napoli dato che la formazione di Gotti fino ad ora si è ben comportata con 7 punti in classifica.

Per la quarta giornata di campionato il Napoli ha ancora diverse assenze. Ecco il report dell’allenamento apparso sul sito della SSCN: “Meret ha svolto lavoro personalizzato in campo. Lobotka terapie e personalizzato in palestra. Demme ha svolto parte personalizzato e parte in gruppo. Mertens e Ghoulam hanno svolto l’intera seduta in gruppo”.

La formazione del Napoli è quasi decisa, con Spalletti che sembra avere pochi dubbi ed è pronto a lanciare di nuovo Osimhen titolare.