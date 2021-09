Formazione Napoli: con l’Udinese un recupero importante per Spalletti

La formazione del Napoli per la trasferta con l’Udinese ritrova come titolare Mario Rui, esterno mancino infortunato con la Juve. Le sue condizioni sono in netto miglioramento e dopo aver saltato la sfida con il Leicester troverà il suo posto da titolare. Anche perché il Napoli non ha un altro mancino di ruolo da sistemare su quella fascia. Ci sarebbe Ghoulam, ma non è ancora in grado di scendere in campo. Intanto nella formazione del Napoli per la trasferta di Udine ci sarà anche un altro cambio quello di Politano al posto di Lozano. Il messicano aveva giocato titolare con il Leicester, ma con ogni probabilità tornare in panchina.

Udinese-Napoli: Osimhen ancora titolare

Nella formazione del Napoli con l’Udinese c’è anche un altro rientro è quello di Manolas che gioca al posto di Rrahamani. Confermata la presenza di Anguissa e Fabian Ruiz a centrocampo, anche perché attualmente c’è emergenza in mediana con gli infortuni di Lobotka e Demme. L’unico cambio in mediana per Spalletti è quello di Elmas. In attacco ci sarà ancora Zielinski trequartista con Insigne ed Osimhen. Il nigeriano è carico dopo la doppietta con il Leicester e vuole confermarsi, magari segnando qualche altro gol per sbloccarsi anche in Serie A.