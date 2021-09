Udinese-Napoli: goal di Insigne o Osimhen? Arriva il verdetto della Lega di serie A

Udinese-Napoli, il gol che sbocca la partita alla Dacia Arena, inizialmente attribuito a Insigne, viene assegnato a Victor Osimhen.

Primo tempo più che positivo per il Napoli, in vantaggio di due lunghezze sull’ Udinese nonostante un avvio difficoltoso: il primo sigillo dei ragazzi di Spalletti è però oggetto di contesa tra due compagni di squadra, Lorenzo Insigne e Victor Osimhen. Più di qualche dubbio vi era sulla paternità del goal. Pallonetto di Lorenzo Insigne che supera Silvestri e si insacca grazie al tocco di Osimhen, che evita l’intervento di Samir e le conseguenti brutte sorprese.

Dopo un brevissimo lasso di tempo, la Lega Serie A ha deciso di assegnare la rete all’attaccante nigeriano, ritenendo evidentemente determinante il suo tocco che, dalle immagini, sembra essere arrivato proprio pochi centimetri prima della linea di porta. Per Osimhen si tratta dunque della prima gioia in campionato in questa stagione, successiva alle due perle europee sul campo del Leicester di giovedì scorso. Delusione solo parziale per Insigne, che ai microfoni di Sky ha manifestato tutta la sua gioia per la vittoria.

In occasione della rete assegnata al nigeriano, non gli verrà riconosciuto l’assist. Il capitano del Napoli infatti ha tirato in porta e non cercato il suo compagno e non scatterà quindi il classico +1.