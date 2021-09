Serie A 2021/22: Napoli in testa alla classifica in solitaria. Juventus a -10

Il Napoli è solo in testa alla classifica di serie A 2021/22 dopo quattro giornate.

Il Napoli di Spalletti ha battuto per 4-0 l’Udinese. Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano fanno volare gli azzurri da soli in vetta alla classifica: non succedeva dal 2018. La vittoria alla Dacia Arena regala al Napoli la testa della classifica in solitaria. Gli azzurri si portano a 10 punti di distanza dalla Juventus.