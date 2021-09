Koulibaly domina al Napoli: leader da 8 in pagella

Kalidou Koulibaly è leader assoluto del Napoli, con l’Udinese un gol ed un assist. Per il senegalese voti altissimi in pagella. Il difensore del Napoli è ritornato ai suoi livelli da inizio campionato. Dopo una stagione travagliata Koulibaly ha ripreso per mano il Napoli ed il suo talento, quello che aveva parzialmente smarrito tra infortuni e distrazioni della scorsa stagione. Da inizio campionato è diventato un muro invalicabile, ma anche goleador, dato che ha segnato già due gol. Quello messo a segno con la Juventus ha un fascino incredibile, ma la rete segnata con l’Udinese è degna di un attaccante.

Koulibaly dominatore dell’area

In estate sembrava ad un passo dall’addio. Anzi il suo destino sembrava oramai scontato. L’austerity imposta da De Laurentiis faceva pensare che dovesse lasciare il Napoli, ma la società ha sempre chiesto una cifra molto alta per la sua cessione. Alla fine Manchester City e United, ancora una volta, per fortuna, hanno deciso di non puntare soldi su Koulibaly. E così se lo gode ancora Napoli che ritrova un dominatore assoluto della difesa.

Koulibaly gioca una partita da 8 in pagella con l’Udinese con Corriere dello Sport che scrive: “Ops: fa i gol, e in che modo: fa anche gli assist (strozzando il sinistro). Gli manca soltanto lo scranno presidenziale“. Da ministro della difesa partenopea a quello di leader assoluto il passo è breve ed è chiaro che con Lorenzo Insigne è lui a dominare anche lo spogliatoio del Napoli. Spalletti lo esalta ogni volta che può, anche perché Koulibaly fuori dal campo è un uomo d’oro, mai una polemica, mai un problema. Un calciatore che anche ieri ha dovuto subire gli insulti razzisti partiti dalla ‘civilissima’ Udine, a cui ha risposto con un missile che ha distrutto la porta avversaria, lanciando un messaggio chiaro a tutti i razzisti presenti.