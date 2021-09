Riscatto Anguissa: il Napoli lo anticipa, le cifre

Il Napoli vuole il riscatto di Frank Anguissa, giocatore di proprietà del Fulham e ceduto in prestito alla società di Aurelio De Laurentiis. In poche giornate di campionato Anguissa ha già messo d’accordo tutti. Dalla sfida con la Juventus è diventato (anche per necessità) titolare inamovibile. Senza Demme e Lobotka a centrocampo non c’erano altri centrocampisti che potessero fare da interdittori.

Anguissa si è piazzato lì in mezzo al campo al fianco di Fabian Ruiz facendo il fenomeno. Prestazioni super che hanno impressionato tutti. Secondo Gazzetta dello Sport il Napoli vuole anticipare il riscatto di Anguissa. “Per il momento è un’idea, che Aurelio De Laurentiis proverà a sostenere a gennaio, quando il mercato riaprirà per la sessione invernale. In pratica pare che sia deciso a chiudere l’affare Anguissa con sei mesi di anticipo. Il presidente del Napoli presenterà un’offerta al Fulham per accelerare il diritto di riscatto, fissato a 15 milioni per il prossimo giugno” scrive il quotidiano.

Riscatto Anguissa: quanto costa

Le cifre per tenere Anguissa al Napoli sono state pattuite ad agosto, quando con un colpo di coda il Napoli si è aggiudicato il centrocampista del Camerun. Se lo vuole il Napoli deve sborsare 15 milioni di euro a fine stagione. Ma per il riscatto di Anguissa il Napoli vuole anticipare i tempi e chiedere anche uno sconto: “Ci proverà, De Laurentiis, perché è convinto dell’operazione e anche per cercare di convincere il club inglese a riconoscergli uno sconto per il pagamento anticipato. La proprietà napoletana sarebbe disposta a pagare subito 10 milioni per definire il trasferimento del nazionale camerunese a titolo definitivo. Certo, bisognerà capire le intenzioni del Fulham, la cui retrocessione in Championship ha creato non pochi problemi alle finanze del club. E la possibilità d’incassare denaro contante potrebbe soltanto far bene alle sue casse“.